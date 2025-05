Ciclista investita da un camion: è gravissima

Sono gravissime le condizioni della ciclista di 72 anni investita questa mattina, mercoledì 21 maggio, ad Arcore, lungo viale Monte Rosa. La donna, in sella alla propria bicicletta, è stata falciata da un mezzo pesante.

Ciclista investita da un'auto: è gravissima

L'allarme è scattato intorno alle 10.30: il drammatico sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale che porta in direzione di Lesmo, all'altezza dello stabilimento "Rovagnati" e dell'incrocio con via San Martino. Le condizioni della ciclista, fin dal primo momento, si sono rivelate gravissime. Su quanto accaduto sono al momento in corso gli accertamenti.

Sul posto l'elisoccorso

Immediati i soccorsi in codice rosso: sul posto un'ambulanza, l'automedica e persino l'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano atterrando nel vicino eliporto dell'azienda. La donna è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo dell'incidente si sono portati anche gli agenti della Polizia locale di Arcore e i Carabinieri della stazione cittadina per i rilievi di rito e per accertare le eventuali responsabilità del caso.