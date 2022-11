Ciclista investita due giorni dopo aver ritrovato la bici che le avevano rubato. Dalla gioia per aver riavuto il mezzo allo spavento per un incidente in cui è rimasta coinvolta, fortunatamente in modo non serio. E' successo a una 52enne ucraina residente a Meda.

Incidente in corso Matteotti

Il sinistro è avvenuto lunedì pomeriggio in pieno centro, tra corso Matteotti e via Mazzini. In base a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale accorsi sul posto, sembrerebbe che la donna stesse percorrendo corso Matteotti controsenso verso il passaggio a livello in sella alla sua bicicletta, che le avevano rubato tre settimane fa e aveva ritrovato grazie all'associazione di Controllo del Vicinato.

Ciclista investita

Una Renault condotta da una medese del '44, proveniente da via Mazzini, nello svoltare a sinistra verso corso Matteotti l'ha urtata e caricata sul cofano. Sul posto sono immediatamente accorsi gli agenti della Locale per i rilievi di rito, oltre ai soccorritori del 118, che hanno trasferito la 52enne in codice verde all'ospedale di Carate Brianza. Dimessa, ne avrà per 15 giorni per varie contusioni.

Il giorno dopo un altro sinistro nello stesso punto

Il giorno dopo, martedì 8 novembre, al mattino, è avvenuto un altro incidente all'incirca nello stesso punto. Stavolta è stato un pedone, un 80enne di Meda, a essere investito da un'auto che proveniva da via Mazzini, una Dacia condotta da un medese del '77, mentre attraversava in corso Matteotti (da verificare se fosse sulle strisce pedonali). Sia l'anziano che il conducente dell'auto sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale di Desio.