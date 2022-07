Investita in bicicletta, 63enne finisce in ospedale. L'incidente a Seregno in via Briantina. Sul posto Polizia Locale e personale del 118 per soccorrere la donna.

Investita 63enne in bicicletta

Questa mattina, domenica 10 luglio, intorno alle 8.40 un incidente in via Briantina, all'altezza della rotatoria con via Carroccio. Secondo le prime informazioni diffuse da Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza), una donna di 63 anni è stata investita da un'auto ed è rovinata al suolo. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale e il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza, che hanno prestato le prime cure alla ciclista, rimasta contusa.

I soccorsi del personale del 118

Dopo le prime cure in via Briantina, per le conseguenze del sinistro la sfortunata 63enne con l'ambulanza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Gli agenti del Comando di via Umberto I hanno raccolto le testimonianze dei presenti per l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.