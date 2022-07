Novità in Comune a Seregno. Il comandante della Polizia Locale, Maurizio Zorzetto, pronto a lasciare Seregno per trasferirsi in Friuli Venezia Giulia quale dirigente del Corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons.

Il comandante Zorzetto lascia Seregno

Novità nel Comune di Seregno. Maurizio Zorzetto, comandante della Polizia Locale dal 18 aprile 2020 (nella foto accanto al sindaco, Alberto Rossi), si appresta a lasciare la città. Il 45enne brianzolo ha vinto il concorso per diventare dirigente del Corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons, al quale partecipavano venticinque candidati, quattro dei quali giudicati idonei. Pordenone, capoluogo di Provincia, e Cordenons contano circa 70mila abitanti. Al momento nessun commento da Palazzo Landriani.

Non ancora formalizzate le dimissioni

Zorzetto, che in precedenza aveva prestato servizio a Bernareggio, Brivio e Aicurzio, non ha ancora formalizzato le dimissioni, attese nei prossimi giorni salvo sorprese. Nel biennio trascorso presso il Comando di via Umberto I - in stretta collaborazione con l'assessore alla Sicurezza, William Viganò - si è distinto per una radicale riorganizzazione del Corpo, che ha ottenuto brillanti risultati in termini di maggiore presidio del territorio e come attività di polizia giudiziaria attraverso i nuclei di pronto intervento. L'operato della Polizia Locale è stato apprezzato dalle forze politiche, anche di minoranza.

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.