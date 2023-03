Ciclista investito davanti alla caserma dell'Arma

Un ciclista di 33 anni è stato investito da un veicolo in piazza Prealpi a Seregno. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio.

Ciclista investito in piazza Prealpi

Pochi minuti prima delle 10 odierne, venerdì 17 marzo, un 33enne alla guida di una bicicletta è stato investito da un veicolo in piazza Prealpi, proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri. Il ciclista, secondo le prime informazioni raccolte, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali dal parcheggio della caserma in direzione opposta.

Il ferito trasportato all'ospedale di Desio

A causa della collisione il giovane è rimasto ferito. Sul posto è accorsa un'ambulanza della Croce verde lissonese. Il personale del 118, dopo le prime cure in loco, lo ha trasportato all'ospedale Pio XI di Desio in codice giallo, lo stesso cui cui erano stati attivati i soccorsi. In piazza Prealpi è intervenuta la Polizia Locale, titolare dei rilievi, oltre a una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Carate Brianza per fornire ausilio agli agenti. Pochi giorni fa un altro investimento a Cesano Maderno.