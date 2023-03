Momenti di apprensione, questo pomeriggio, venerdì 10 marzo 2023, a Cascina Gaeta di Cesano Maderno dove una ragazzina di 14 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali.

Investita sulle strisce pedonali, 14enne finisce in ospedale

E' successo intorno alle 16. La 14enne stava attraversando via Sant'Eurosia sulle strisce pedonali, nel tratto tra l'oratorio e la chiesa parrocchiale quando, per cause ancora da accertare, è stata investita da un furgone in uscita da via Valmalenco. L'uomo al volante non si sarebbe accorto della ragazza e non sarebbe riuscito ad evitarla.

In ambulanza al San Gerardo di Monza

La ragazzina, che dopo la caduta a terra ha perso per un attimo i sensi, è stata soccorsa in codice rosso dal personale del 118 inviato sul posto con un'ambulanza di Seregno Soccorso e un'automedica e trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza (in un meno preoccupante codice giallo) per accertamenti e cure. Alla Polizia Locale, intervenuta subito sul posto per i rilievi, il compito di procedere alla ricostruzione della dinamica.

(Nella foto d'archivio: soccorsi)