Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 marzo, ad Agrate Brianza in via Fabio Filzi, nei pressi del cimitero di Omate.

Ciclista investito ad Agrate: soccorsi sul posto

La chiamata al 118 è scattata poco prima delle 17 per un uomo di 54 anni investito da un'auto all'altezza della rotonda che porta a Caponago. Sul posto si sono portate ambulanza, automedica e la Polizia locale di Agrate. I soccorritori, arrivati sul posto in codice giallo, hanno prestato le prime cure al 54enne confermando il codice dell'intervento: le condizioni del ciclista sarebbero dunque abbastanza serie ma non gravissime. Dopo l'intervento sul posto è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Al momento lungo via Filzi si segnala traffico difficoltoso soprattutto per chi proviene da Burago e Vimercate.