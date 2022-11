A Seregno ciclista 65enne investito da un'auto. L'incidente in via San Vitale in tarda mattinata. Nella caduta l'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale, ma le sue condizioni non erano gravi.

Ciclista investito da un'auto

Ciclista investito nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 novembre, pochi minuti dopo le 11.45. In via San Vitale, poco prima dell'intersezione con via Torino, la bicicletta condotta da un 65enne ha urtato la fiancata destra di una Toyota Yaris, che viaggiava in direzione del centro cittadino. A seguito della caduta a terra, il ciclista è rimasto contuso.

Foto 1 di 6 Incidente Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

65enne trasportato all'ospedale

In via San Vitale è accorso il personale del 118 con l'Automedica e un'ambulanza per prestare le cure al ciclista, di nazionalità straniera. E' stato poi trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Illesa la donna al volante dell'utilitaria. L'impatto laterale è avvenuto mentre entrambi i veicoli stavano superando un veicolo in sosta sul lato destro della strada, all'altezza dell'istituto bancario. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Locale per regolare il traffico e rilevare l'incidente, per fortuna senza conseguenze gravi. Di recente un altro investimento a Meda.