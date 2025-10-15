E' successo tra via Fara e la Nazionale dei Giovi. Sul posto la Polizia Locale, un'ambulanza e un'automedica.

Ciclista investito finisce in ospedale. Incidente intorno alle 13.40 di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, tra la Nazionale dei Giovi e via Fara, a Lentate sul Seveso.

Ciclista investito da un’auto

In base a quanto ricostruito, un’auto condotta da una 25enne di Lentate sul Seveso, nell’immettersi dallo stop di via Fara sulla Nazionale dei Giovi, ha urtato un ciclista di Seveso, classe 1973, proveniente da Lentate. Da capire se la giovane fosse intenzionata a superare la linea bianca continua per imboccare l’ingresso della superstrada Milano-Meda, compiendo una manovra azzardata.

Sul posto Polizia Locale, ambulanza e automedica

A seguito dell’impatto il 51enne è finito a terra. Sul posto, una volta allertati i soccorsi, sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, con un’ambulanza del Comitato Alte Groane e un’automedica.

Portato in ambulanza all’ospedale di Desio

Medicato sul posto, il ciclista è stato poi trasferito all’ospedale di Desio in ambulanza in codice giallo per gli accertamenti del caso.