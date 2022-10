Ciclista travolto da un'auto, atterra l'elisoccorso

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, ad Arcore. Lo scontro si è verificato attorno alle 17.30 lungo via De Gasperi, poco distante dal cimitero cittadino.

L'impatto con una Golf

Ad avere la peggio è stato un ciclista nordafricano di circa 30 anni che si è scontrato con una Volkswagen Golf. Un impatto molto violento tanto che il ciclista ha prima sfondato il parabrezza dell'auto e poi è finito rovinosamente a terra.

Sul posto l'elisoccorso

Sul posto si sono portate la Polizia locale, un'ambulanza, un'automedica. Vista la gravità delle condizioni dell'uomo, riverso a terra e rimasto per alcuni minuti privo di conoscenza, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato poco distante dal luogo dell'impatto. Il ciclista è stato caricato sull'elicottero e portato all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra in pericolo di vita.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità.

La scena dell'incidente