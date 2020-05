Cimitero di Oreno: al via la realizzazione di nuovi loculi. I lavori per la realizzazione di 174 unità inizieranno il 3 giugno.

Cimitero di Oreno: al via la realizzazione di nuovi loculi

Nel cimitero di Oreno saranno realizzati 174 nuovi loculi. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale di Vimercate. Come previsto dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche del triennio 2019-2021, questi costituiranno le nuove campate D-E-F e andranno ad aggiungersi alle presenti campate A-B-C.

Il manufatto, realizzato nei pressi del muro di confine lato est del cimitero, sarà perpendicolare e simmetrico alla campata già presente (A-B-C). Inoltre per dare ulteriore equilibrio architettonico, le caratteristiche e le tipologie dei materiali utilizzati saranno identiche a quelle già in essere.

L’importo complessivo per la realizzazione è pari a 380mila euro.

L’inizio lavori è in calendario per il prossimo 3 giugno con ultimazione prevista per la seconda metà di ottobre.

