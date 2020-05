La raccolta fondi per Avps Vimercate raggiunge 2mila donazioni “Oltre le nostre aspettative”. I ringraziamenti in una lunga lettera firmata dal Presidente Elio Brambati.

La raccolta fondi per Avps Vimercate raggiunge 2mila donazioni

“La raccolta fondi iniziata il 10 marzo scorso in un momento di estrema difficoltà per noi soccorritori, è andata oltre le nostre aspettative e ve ne siamo sinceramente molto riconoscenti!”

Sono le parole iniziali della lunga lettera firmata dal Presidente Elio Brambati e pubblicata dai soccorritori di Avps Vimercate nelle ultime ore per ringraziare tutti i cittadini, le aziende, le associazioni, i gruppi e le amministrazioni comunali che negli ultimi mesi hanno consentito loro di far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

“Ripensando a quei primi momenti di triste sconforto per la consapevolezza che qualcosa di gravissimo era solo iniziato, date le numerose chiamate alle nostre ambulanze, ci siamo subito resi conto che con le nostre sole forze non ce l’avremmo fatta e abbiamo pensato di chiedere aiuto. Questo vostro aiuto è arrivato con una generosità straordinaria: quasi 2.000 donazioni di privati, di aziende, di associazioni, di gruppi e amministrazioni comunali.”

Questi fondi – prosegue la lettera – ci hanno consentito di acquistare, dall’inizio dell’emergenza COVID-19 ad oggi, tutto il materiale di protezione individuale quindi tute anticontaminazione, sovrascarpe, mascherine chirurgiche e ffp2, guanti, occhiali, camici, disinfettanti. Materiale che è servito ai 155 soccorritori che li hanno utilizzati in tutte le uscite sulle ambulanze nel territorio Vimercatese: dall’inizio della pandemia fino al 30 aprile Avps Vimercate ha svolto 1939 missioni di cui 914 rivelatesi effettivamente COVID-19. Ci sono state inoltre 40 missioni verso la provincia di Bergamo, che hanno visto impegnati 10 soccorritori.

Il materiale acquistato è servito inoltre per i 30 operatori presenti nelle tende destinate al pre-triage costruite all’esterno del pronto soccorso dell’Ospedale di Vimercate, ai 15 volontari che si occupano dei servizi sanitari secondari dell’ospedale e ai 30 volontari in servizio presso la guardia medica di Concorezzo.

I dispositivi acquistati sono andati inoltre agli operatori della casa famiglia San Giuseppe e ai medici di base di Vimercate e Concorezzo.

Altro materiale acquistato

Inoltre, grazie alle donazioni ricevute, Avps Vimercate ha acquistato in grandi quantità:

Ossigeno utilizzato in forma straordinaria e massiva in tutti gli interventi con le ambulanze;

Materiale sanitario per la sanificazione dei mezzi dopo ogni uscita;

Ionizzatori per ogni nostra sede (Vimercate, Agrate, Monza) per una sanificazione profonda ed ottimale delle ambulanze e in generale per tutti gli ambienti potenzialmente infetti;

Mascherine chirurgiche per: i cittadini vimercatesi; il personale in servizio in sede a Vimercate per la continuità dei progetti come la teleassistenza; i volontari che si stanno occupando della consegna a casa di farmaci e spesa per conto dell’amministrazione comunale; i volontari che preparano e consegnano i pacchi alimentari della “spesa sospesa” (in collaborazione con l’amministrazione comunale e con i supermercati il Gigante e Crai di Vimercate); i pazienti dei medici di base; le forze dell’ordine.

Vicino ai medici di famiglia

I soccorritori di Avps Vimercate hanno inoltre iniziato un progetto con i Medici di Medicina Generale ed il comune di Vimercate, per permettere ai cittadini di essere curati presso il proprio domicilio. Con i fondi a disposizione sono stati quindi acquistati:

Saturimetri e termometri (i saturimetri vengono lasciati ai pazienti a discrezione del medico di medicina generale per monitorare in modo puntuale l’ossigeno del sangue);

(i saturimetri vengono lasciati ai pazienti a discrezione del medico di medicina generale per monitorare in modo puntuale l’ossigeno del sangue); 1000 Test immediati sierologici per misurare la presenza di IgG/IgM.

Acquistati due nuovi mezzi

Grazie ai fondi donati in queste settimane sono stati inoltre acquistati due nuovi mezzi: si tratta di una nuova ambulanza e un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di pazienti Covid e non. Sono mezzi, sottolineano dall’Associazione, che saranno utilizzati anche in futuro, ad emergenza finita.

Sostegno alle famiglie

“Nella gestione delle attività durante questa emergenza COVID-19 – si legge ancora nella lettera dell’Associazione – , ci siamo resi conto di quanto siano gravi le ripercussioni sociali e quanto siano in seria difficoltà alcune famiglie del nostro territorio: per questo motivo abbiamo utilizzato (e se possibile, con il vostro aiuto, continueremo a farlo) una parte dei fondi raccolti per acquistare prodotti alimentari e di igiene personale da distribuire a chi ne aveva necessità”.

Il nuovo progetto per raccogliere fondi

Attualmente l’emergenza COVID-19 non è terminata e per gli equipaggi permane l’obbligo di utilizzo dei DPI specifici su tutti gli interventi (indipendentemente dalla tipologia). Con questi presupposti Avps Vimercate conta di avere riserve economiche sufficienti per proseguire l’attività fino alla metà di luglio. Ecco perché, per poter continuare a svolgere il servizio nel migliore dei modi ed in sicurezza, sia per i pazienti sia per i soccorritori, l’Associazione ha pensato a un nuovo progetto per continuare la raccolta fondi: “Diventa nostro amico”! Un nostro volontario ti porterà a casa le mascherine!” questo il nome del progetto che prevede diverse possibilità di donazione:

SIMPATIZZANTE – con una donazione di 10,00 euro ti regaliamo 5 mascherine

FAN – con una donazione di 30,00 euro ti regaliamo 20 mascherine

SOSTENITORE – con una donazione di 50,00 euro ti regaliamo 30 mascherine

FAMILIARE – con una donazione di 100,00 euro ti regaliamo 40 mascherine e avrai uno sconto del 20% per un anno su tutti i servizi di trasporto sanitario semplice non d’emergenza eseguito con ambulanza o con altri mezzi di cui avrà necessità il tuo nucleo famigliare.

TORNA ALLA HOME