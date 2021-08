Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione ad Arcore. Il dramma questa mattina.

Cinquantenne trovato morto in casa ad Arcore

Il tragico ritrovamento è avvenuto intorno alle 10 di oggi, martedì 31 agosto. Tempestiva la chiamata ai soccorsi. Sul posto, in via Corridoni, si sono portati in brevissimo tempo i Carabinieri di Arcore e i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell'ordine intervenute per chiarire i contorni della tragedia.