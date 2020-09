Classe in quarantena per una caso sospetto di Covid

Una classe della scuola secondaria di via Barassi a Carnate è stata messa in quarantena preventivamente per un sospetto caso di coronavirus di un alunno.

La classe in quarantena

Scattata la quarantena preventiva per un sospetto caso di Covid-19 all’interno di una classe della scuola secondaria di via Barassi. Dopo l’isolamento sono stati avvertiti tutti gli studenti e i genitori interessati oltre alle maestre che hanno prestato servizio. Si tratta del primo caso a Carnate: diverse le classi che nel circondario che sono state messe in quarantena in queste prime settimane dalla riapertura della scuola. A Lesmo una classe è stata messa in quarantena, e a Ornago oltre alla quarantena si è scoperto che il bambino malato è risultato anche positivo al tampone.

Le dichiarazioni della dirigenza e del Comune

L’Amministrazione ha subito informato i cittadini di quanto accaduto chiedendo sempre la massima attenzione nel rispetto delle norme vigenti:

“Sperando che sia un falso allarme auguriamo a tutti di uscire indenni e di poter riprendere le lezioni in aula quanto prima – hanno fatto sapere dal Comune – Chiediamo a tutti la massima attenzione e osservazione delle regole anti contagio, soprattutto alle famiglie che hanno il compito di vigilare sui bambini e ragazzi e di essere ligi ed estremamente scrupolose, come lo saranno la scuola e le associazioni sportive, visti i protocolli minuziosi che sono stati predisposti”.

