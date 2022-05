Questura

Il provvedimento è stato disposto nei confronti del bar Linda per motivi di sicurezza pubblica, settimana scorsa erano stati identificati due magrebini con droga e un coltello.

Clienti con precedenti: dopo i controlli bar chiuso per 15 giorni a Desio. Il provvedimento è stato disposto dalla Questura di Monza nei confronti del bar Linda.

Clienti con precedenti, chiuso il bar Linda

Nella mattina di oggi mercoledì 11 maggio, agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (Upas) e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante, hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per una durata di 15 giorni nei confronti del pubblico esercizio “Bar Linda” a Desio, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio per motivi di sicurezza pubblica.

Settimana scorsa identificati nel locale due magrebini con droga e un coltello

In particolare, a seguito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio in questo ambito provinciale disposti dal Questore, è emerso che l’esercizio commerciale costituisce ritrovo abituale di persone gravate da precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, tanto che nella serata di martedì 4 maggio, nel corso di un controllo straordinario del territorio effettuato da personale della Questura, da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e da pattuglie della Polizia Locale di Desio, all’interno del locale erano stati identificati due avventori di nazionalità magrebina, uno dei quali deteneva 0,28 grammi di cocaina, mentre l’altro aveva un coltello con una lama di 20 centimetri, motivo per cui sono stati segnalati alle autorità competenti. I due cittadini tunisini del '97 e del '91 erano entrati sul territorio italiano da circa tre anni ed uno era già conosciuto alle forze dell’ordine per falsa attestazione e possesso di sostanza stupefacente; i due sono poi stati allontanati dal territorio italiano con ordine del Questore.

Controlli anche a febbraio

Da ulteriori approfondimenti a cura dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sicurezza della Questura, è emerso che il locale era già stato sottoposto a un controllo in data 17 febbraio di quest'anno, in quel caso erano stati identificati numerosi avventori con precedenti di polizia per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, maltrattamenti in famiglia, guida in stato di ebbrezza alcolica, ricettazione, furto, evasione, riciclaggio, continuando pertanto ad essere abituale ritrovo di persone pregiudicate e dedite all’uso smodato di bevande alcoliche.

E' il quinto bar chiuso a Monza e provincia

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S e accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 15 giorni. Si tratta del quinto provvedimento di chiusura, dopo quelli eseguiti nel capoluogo e nella provincia (2 a Monza, 1 a Nova Milanese, 1 a Seregno e 1 a Desio, rispettivamente lo scorso 20 gennaio, 17 febbraio, 2 aprile, 9 aprile e 10 maggio).