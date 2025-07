Arrestato 26enne con cocaina e hashish

Polizia Locale

Operazione del Nucleo di sicurezza urbana dopo la segnalazione di movimenti sospetti in zona Ceredo e Sant'Ambrogio: lo straniero disponeva di 650 euro

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Seregno ha arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno e gravato da numerosi precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento a conclusione di un’indagine avviata a seguito di alcune segnalazioni di cittadini ed esercenti della zona di via Giorgione e di via Bottego, dove da tempo avvenivano movimenti sospetti.

Arrestato con cocaina e hashish

Il soggetto arrestato, M.D. di 26 anni, è stato fermato insieme a un connazionale, N.F. di 29 anni, dopo un breve inseguimento a opera degli agenti del Nucleo di sicurezza urbana. Il 26enne è stato trovato in possesso di cocaina e hashish, già suddivise in dosi pronte per la cessione, oltre a 650 euro in banconote di piccolo taglio, chiaro indizio dell’attività di spaccio già avviata nelle prime ore della mattinata. Aveva anche uno smartphone, utilizzato presumibilmente per gestire i contatti della clientela. L’operazione in zona è stata supportata con l’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Monza.

Divieto di dimora in Provincia

I due uomini, entrambi sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati presso il Comando per l’identificazione tramite fotosegnalamento. Dagli accertamenti è emerso che il più giovane era destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Questura di Alessandria nell’ottobre 2024. Il pubblico ministero ha disposto il giudizio direttissimo per la mattinata di giovedì 27 giugno presso il Tribunale di Monza: l'arresto è stato convalidato, con contestuale applicazione della misura di divieto di dimora nella provincia di Monza e Milano.