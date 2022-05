Cocaina nascosta fra le siepi della piazza, arrestato

Seregno

Nel pomeriggio in piazza Fari bloccato dalla Polizia Locale un egiziano di 44 anni con venti dosi di stupefacente e denaro.

A Seregno in piazza Fari arrestato dalla Polizia Locale un 44enne egiziano per spaccio di droga: aveva nascosto venti dosi di cocaina tra le siepi, che recuperava all'arrivo degli acquirenti.

Cocaina nascosta in piazza

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, la Polizia Locale ha arrestato nei pressi di piazza Fari e del parcheggio del supermarket un 44enne egiziano, senza fissa dimora, con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato trovato in possesso di venti dosi di cocaina che occultava tra le siepi della piazza, per poi recuperare l'occorrente da cedere agli acquirenti al loro arrivo. L'operazione giunge al termine di un'attività di indagine che impiegava gli agenti da qualche tempo.

Arrestato egiziano di 44 anni

L'egiziano, pochi mesi fa, era già stato denunciato a piede libero per concorso in spaccio dallo stesso Comando ed era attenzionato anche per le diverse segnalazioni ricevute dai residenti. Il 44enne è stato trattenuto presso il Comando, su disposizione del pubblico ministero, in attesa dell'udienza che verrà celebrata lunedì mattina. Sequestrati la droga e il denaro contante trovato in suo possesso, ritenuto il provento dell'attività illecita. Da tempo in piazza Fari venivano segnalate presenze sospette, oltre a situazioni di degrado e abbandono di immondizia. Di recente un'altra operazione antidroga della Polizia Locale in centro città.