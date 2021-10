Colpo all'area di servizio a Veduggio, rubati due aspirapolveri

Furto e fuga

Ladri in azione alla Esso lungo la Statale 36 in direzione di Milano. I malviventi sono fuggiti con due apparecchi del valore di 160 euro.

Colpo dei ladri all'area di servizio di Veduggio con Colzano lungo la Statale 36.

Ladri a Veduggio con Colzano

Hanno approfittato di un momento di distrazione del personale per rubare due aspirapolveri e darsi alla fuga lungo la Valassina i malviventi autori del furto messo a segno nella mattinata di ieri, mercoledì 27 ottobre ai danni della stazione di servizio "Esso The Run" ubicata lungo la corsia in direzione di Milano, all'altezza del chilometro 7,5 nel territorio del comune di Veduggio con Colzano.

Secondo quanto hanno successivamente ricostruito i carabinieri della Compagnia di Seregno, i ladri sono entrati in azione attorno alle 9,30 del mattino. Dopo essere entrati nel punto vendita, i malviventi hanno atteso il momento propizio per agire e colpire. Approfittando infatti di un momento di distrazione del personale addetto alla vendita al banco dell'area di servizio, si sono impossessati di due aspirapolveri ricaricabili di marca Innoliving per un valore complessivo di circa 160 euro.

Indagini in corso

Sono stati successivamente i titolari dell'area di servizio di Veduggio con Colzano ad accorgersi del furto, che è stato poi regolarmente denunciato ai carabinieri. Sono tuttora in corso le indagini per tentare di risalire alla identità dei fuggitivi di cui, al momento, si sono perse le tracce. Utili potrebbero rivelarsi però anche le registrazioni dell'impianto di sorveglianza in dotazione all'area di rifornimento Esso che potrebbero avere ripreso i volti dei malviventi autori del furto con destrezza.