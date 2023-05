Colpo grosso in gioielleria: i ladri se ne vanno con 10mila euro di anelli. L'incredibile furto con destrezza è avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Busnago, all'interno del Centro commerciale "Globo".

Colpo grosso in gioielleria

Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno, intorno alle 4 del pomeriggio. I malviventi hanno approfittato del fatto che una delle due commesse si trovava alla cassa e sono entrati in azione; con la scusa di poter visionare alcuni orologi, uno dei ladri ha distratto l'altra impiegata, mentre i complici iniziavano a manomettere le vetrine per mettere le mani sugli anelli in oro bianco.

I ladri se ne vanno con 10mila euro di anelli

In particolare i ladri hanno forzato la vetrina centrale del negozio stando ben attenti a farla uscire dal binario senza far scattare l'allarme che, essendo collegato allo scorrimento dei binari e non alla vetrina stessa, non ha suonato. Le commesse si sono accorte del furto solo qualche minuto dopo, quando ormai dei malviventi non c'era più traccia. Da un primo controllo dei preziosi, sembrerebbe che il bottino ammonti a circa 10mila euro.