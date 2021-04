Colpo Renate, arriva il bomber Diego Costa

L’annuncio è stato dato poco fa sulla pagina Facebook dell’Ac Renate, corredato da una foto di mister Aimo Diana che stringe entusiasta la mano del bomber.

A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del fuoriclasse spagnolo Diego da Silva Costa, meglio conosciuto come Diego Costa. Svincolatosi a fine gennaio dall’Atletico Madrid, 32 anni e oltre 100 reti da professionista dal 2012 ad oggi con i colchoneros ed il Chelsea, Diego ha deciso di sposare la causa nerazzurra per questo finale di stagione, in attesa di nuove sfide ai massimi livelli. A.C. Renate informa inoltre che il tesseramento è già stato depositato, e che il calciatore sarà a disposizione di mister Aimo Diana per il match di sabato contro l’Olbia.