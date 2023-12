Colto da malore, muore un 40enne

Colto da malore, muore quarantenne molto conosciuto soprattutto a Lesmo. La tragedia si è consumata a Casatenovo.

Malore fatale a un quarantenne di Casatenovo

Ha colpito molte persone che lo conoscevano, la morte improvvisa di Fabrizio Pirovano, 40 anni, colpito da un malore improvviso domenica scorsa, 3 dicembre, mentre si trovava nella sua abitazione di Casatenovo, nella quale viveva insieme ai genitori.

Immediati sono scattati i soccorsi con un’eliambulanza da Bresso, un’auto medica e un’ambulanza per provare a salvarlo, ma nonostante la corsa all’ospedale di Merate Pirovano è spirato pochi minuti dopo essere giunto in pronto soccorso.

Pirovano era molto conosciuto a Lesmo

Il 40enne era conosciutissimo non solo a Casatenovo ma anche a Lesmo dove coltivava passioni e amicizie vissute soprattutto in età adolescenziale. Aveva frequentato le scuole e l'oratorio San Giuseppe di Lesmo per molti anni ed era conosciuto da tutti con il soprannome di "Frizzy". Tra le sue grandi passioni il calcio e il Milan.