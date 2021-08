Completamente ubriaco finisce contro il macchinario traccia linee

E' successo nel cuore della notte, a Giussano; nei guai un 28enne con un tasso di alcol tre volte superiore a quello consentito

Fermato in via Viganò

Guidava completamente ubriaco, tanto da finire contro il macchinario traccia linee che si trovava lungo via Viganò. E' stato denunciato, per per guida in stato di ebbrezza, un giovane di 28 anni della provincia di Como. I Carabinieri della Stazione di Giussano l'hanno fermato attorno alle 2 di notte.

L'alcol test

Il giovane mentre percorreva la strada che costeggia il laghetto, a bordo della sua auto, è andato ad urtare contro un macchinario di una societá appaltatrice del servizio di tracciatura linee stradali, danneggiandolo e rendendolo inservibile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno proceduto a rilevare l'incidente sottoponendo il conducente dell’auto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso superiore al 1,5 g/l. Per fortuna, nessun ferito tra gli operai che hanno assistito all’evento.