Concerto a distanza della banda per l’amico Giorgio Crivellaro, scomparso a 40 anni

Concerto a distanza della banda per l’amico Giorgio Crivellaro, scomparso a soli 40 anni. L’esibizione del Corpo musicale San Damiano Sant’Albino di Brugherio: “Ciao Giorgio, le nostre note ti raggiungano lassù”.

Un concerto a distanza per Giorgio Crivellaro

Il lutto e il dolore per l’addio a uno dei componenti. E il desiderio di volerlo ricordare come merita: con un concerto a distanza, in videoconferenza, superando le barriere e le distanze che l’emergenza Coronavirus ha creato. La banda di Brugherio ha voluto rendere omaggio al trombonista Giorgio Crivellaro (scomparso alcune settimane fa) con un video-concerto. Per l’esecuzione è stato scelto il Canone di Pachelbel: ogni musicista della formazione cittadina ha suonato da casa. E il collage di immagini e musica è toccante.

“Lo scorso 20 aprile ci ha lasciato il nostro trombonista Giorgio, una persona amante della musica, semplice, allegra e disponibile. La passione che ci unisce, la musica, ci ha permesso di non lasciarci sopraffare dal dolore e dell’impotenza iniziali. Abbiamo registrato questo video pensando a lui, con la speranza e la certezza che ogni nota possa raggiungerlo. Ciao Giorgio! Un abbraccio dalla tua banda”.

Giorgio, che abitava a Varedo ed era un geometra, nella sua lunga carriera di musicista aveva suonato in tantissime bande tra cui Cesano Maderno, Misinto, Solaro, Meda, Limbiate, Seveso.

La sua grande passione per la musica

La passione per la musica lo accompagnava da sempre, da quando a 11 anni, si avvicinò per la prima volta a uno strumento. Scelse il clarinetto. Poi la passione crescente per gli ottoni: il basso tuba, il bombardino, fino al trombone che ha suonato anche nella banda cittadina di Brugherio.

TORNA ALLA HOME