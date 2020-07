Concluso il rifacimento delle fognature in via Milano a Desio. In totale sono stati sostituiti e riposizionate 710 metri di condotte.

Concluso il rifacimento delle fognature in via Milano a Desio

Dopo l’estensione della fognatura in via per Bovisio, a Desio, BrianzAcque ha completato anche la sostituzione dei sottoservizi fognari di via Milano. L’intervento ha interessato due tratti della carreggiata Ovest: uno, a Nord verso Seregno comprendente via Silone e l’altro, più a Sud in direzione Nova Milanese che ha visto il rinnovo delle tubazioni estendersi anche per un pezzo di via Villoresi, al quartiere Spaccone. In totale sono stati sostituiti e riposizionati 710 metri di condotte, con un generale efficientamento del servizio.

Nonostante la battuta d’ arresto subita dai cantieri per buona parte del lockdown, l’operazione è ripartita il 22 aprile con attività di lavorazione in condizioni di sicurezza ed è già stata terminata. Per impattare il meno possibile sulla circolazione lungo il fianco di un’arteria molto trafficata, BrianzAcque ha predisposto che l’intervento si svolgesse per piccoli step.

