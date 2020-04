Concorezzo, altro passo in avanti verso la Fase 2

Emergenza coronavirus, Concorezzo si prepara alla Fase 2. L’Amministrazione sta procedendo con la sanificazione gli uffici comunali e la biblioteca.

“L’inizio di un intervento molto ampio”

Hanno preso il via venerdì le operazioni di sanificazione interne agli edifici pubblici organizzate dal Comune di Concorezzo. Il primo intervento è stato effettuato in Municipio e prevede la sanificazione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento ad aria con una ditta specializzata. In particolare sono stati sanificati tutti i canali di mandata/ritorno, le batterie delle unità di trattamento aria e tutti i filtri dell’impianto. Si tratta di un’operazione abbastanza complessa che prevede anche l’uso di macchinari per la nebulizzazione e l’aspersione del prodotto igienizzante. Le operazioni preparatorie sono state eseguite nella mattinata e nel pomeriggio è stato dato corso al vero e proprio ciclo di sanificazione. Domani, lunedì 27 aprile, lo stesso intervento verrà effettuato nella sede della Biblioteca. E’ invece in fase di programmazione la sanificazione del magazzino comunale attualmente utilizzato dalla Protezione Civile.

“Si tratta delle prime due operazioni di sanificazione degli edifici pubblici che abbiamo organizzato a Concorezzo – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio – E’ l’inizio di un intervento complessivo che sarà molto ampio e puntuale e che andrà a coinvolgere anche le scuole e i mezzi comunali. Gli Uffici sono al lavoro per programmare gli interventi nel pieno rispetto delle indicazioni normative e valutando le varie opzioni presenti sul mercato. Passo dopo passo il Comune di Concorezzo si sta attivando per dare il via alla Fase Due. Una fase delicata di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria e che necessita di una preparazione tecnica e organizzativa importante per la quale siamo al lavoro già da tempo”.

In previsione della Fase Due, oltre all’acquisto dei termometri, sono anche state installate in Comune le barriere protettive in plexiglass agli sportelli dell’ufficio URP e dell’Ufficio Anagrafe così da garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti comunali. Le scorse settimane sono stati inoltre installati alcuni dispenser di gel disinfettante per le mani all’ingresso del Municipio. TORNA ALLA HOMEPAGE