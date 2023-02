Concorezzo, ancora un incendio in un parcheggio di via don Girotti

Ancora una macchina divorata dalle fiamme in un parcheggio di via don Girotti, a Concorezzo. Nella scorsa notte un incendio ha letteralmente inghiottito un'auto di grossa cilindrata. Solo pochi mesi fa un caso simile si era verificato nel parcheggio di fronte.

Indagini in corso

Ancora tutte da chiarire le cause che hanno portato all'incendio di un'automobile questa notte in via don Girotti. L'incendio è divampato intorno alle 5, divorando una berlina di marca "Bmw" di colore grigio metalizzato. Le fiamme si sono propagate con grande velocità, inghiottendo in breve tempo la vettura. Ma non solo. L'incendio, infatti, ha raggiunto anche una "Fiat" parcheggiata a fianco, rovinandone completamente il lato passeggero e facendo esplodere i finestrini. L'altezza e la forza delle fiamme, che hanno raggiunto anche un albero posizionato nel parcheggio e bruciato alcune foglie, hanno ovviamente allarmato i residenti della zona, considerata anche la vicinanza delle vetture con le abitazioni. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno impedito alle fiamme di raggiungere altre auto o i balconi dei condomini. Per fortuna non si registrano feriti. Su quanto accaduto indagano le Forze dell'ordine, impegnate a capire se ci sono correlazioni con quanto accaduto solo pochi mesi fa.

Il precedente

Nella notte tra il 29 e 30 giugno 2022, a pochi metri di distanza, un altro incendio aveva divorato una berlina parcheggiata nel parcheggio antistante a quello dove si è verificato il rogo odierno. Nell'occasione le fiamme avevano raggiunto le vetrine di uno storico panificio di Concorezzo, facendole esplodere e rovinando l'insegna dell'attività.

Ladri in azione

Sono notti "complicate" per gli automobilisti di Concorezzo. Due settimane fa, lo ricordiamo, alcuni malviventi hanno letteralmente "divorato" un'auto di lusso in un parcheggio di via Adda 32. Dall'Audi A5 in questione sono stati prelevati portiere, cruscotto, specchietti e persino il cofano. L'incredibile scoperta è avvenuta nella mattinata di venerdì 3 febbraio 2023. La giovane proprietaria dell'auto, residente nel quartiere, uscendo di casa si è trovata di fronte uno scenario desolante: la sua auto di lusso, un'Audi A5, è stata infatti letteralmente cannibalizzata da alcuni malviventi, che hanno rubato dal veicolo numerosi componenti, dagli specchietti a una portiera, dai tergicristalli al cofano. I ladri non si sono limitati alla carrozzeria, ma si sono accaniti anche contro gli interni della macchina, da cui hanno sottratto volante, cambio e diverse parti elettroniche del cruscotto. Tutti oggetti molto appettibili sul mercato nero, ma anche su Internet.