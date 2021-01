Clamoroso: Concorezzo ha perso l’asta per la Caserma dei Carabinieri. L’immobile di via Ozanam è stato acquistato da un privato.

La notizia è di pochi minuti fa: il Comune di Concorezzo ha perso l’asta per la Caserma dei Carabinieri. L’asta tenutasi oggi, giovedì 21 gennaio 2021, è stata infatti vinta da un soggetto privato che si è aggiudicato l’immobile di via Ozanam grazie a un’offerta vicina al milione di euro. Tre i soggetti presenti all’asta. Ora il futuro del presidio dei Carabinieri è tutto da decifrare.

E’ di pochi minuti fa il comunicato del Comune di Concorezzo che conferma la nostra anticipazione.

“Questa mattina alle 10.30 in modalità online si è tenuta l’asta per l’immobile che ospita la Caserma dei Carabinieri – scrive l’Amministrazione comunale – Tre partecipanti, incluso il Comune di Concorezzo. Base d’asta 865.000 euro. Il Comune ha effettuato i rilanci concordati saturando la disponibilità economica concordata. L’aggiudicatario (identità ancora anonima fino al completamento della procedura) ha chiuso l’asta con la cifra di 1.000.000 di euro dopo 8 rilanci. Adesso sono in corso le procedure di verifica e si è in attesa del decreto di trasferimento che dovrebbe confermare o meno l’acquisto. Una volta completata la procedura, in caso di conferma l’Amministrazione comunale incontrerà il nuovo proprietario. Se la procedura non dovesse finalizzarsi, il Comune di Concorezzo conferma la volontà di procedere all’acquisto”.