Concorezzo in apprensione per la bimba precipitata ieri sera dal terrazzo di casa

Concorezzo in apprensione per la bimba di 2 anni precipitata ieri sera dal terrazzo di casa. Ricoverata all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, sta lottando con tutte le sue forze.

Notte in terapia intensiva

La notizia migliore è arrivata questa mattina, quando si è appreso che la bimba di 2 anni, caduta ieri sera dal terrazzo di casa in via Da Vinci, ha superato la notte, trascorsa in terapia intensiva all’ospedale “Papa Giovanni XXIII”. La preoccupazione per la salute della bimba, tuttavia, rimane tanta. C’è da capire, infatti, come la piccola reagirà alle cure dopo il violento trauma cranico riportato in seguito alla caduta, avvenuta intorno alle 19.30. Fondamentali saranno quindi le prossime ore. Secondo una prima ricostruzione, lo ricordiamo, la bimba, di origine straniera, sarebbe caduta da un’altezza di circa 3 metri, mentre stava giocando sul terrazzino della sua abitazione, situata in via Leonardo da Vinci. In casa con lei al momento dell’incidente ci sarebbero stati la madre e il fratello maggiore. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Concorezzo.

