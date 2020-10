Concorezzo, studente positivo nella Primaria di via Ozanam

Concorezzo, studente positivo al coronavirus nella scuola Primaria di via Ozanam. In quarantena i compagni di classe, da lunedì al via la didattica a distanza.

Il comunicato dall’Amministrazione comunale

A comunicare la positività è stata direttamente l’Amministrazione comunale, attraverso una nota diramata dal sindaco Mauro Capitanio.

“Domani, lunedì, applicheremo la didattica a distanza per una prima elementare di via Ozanam – si legge nel comunicato stampa pubblicato pochi minuti fa – Sabato mattina uno studente di prima elementare è stato sottoposto a tampone e l’esito arrivato sabato nel tardo pomeriggio ha confermato la positività. Questa mattina i genitori dei compagni di classe sono stati contattati dalla dirigente scolastica. In attesa che parta la procedura Ats, tutta la classe è stata messa in isolamento (si applica a tutta la famiglia dello studente positivo e ai compagni di classe, non alle famiglie dei compagni di classe). Domani istituto scolastico e pediatri daranno indicazioni precise sull’iter da seguire e sui tempi. C’è un contatto continuo tra scuola, Comune e ATS. I referenti sono disponibili per chiarimenti”.

Per Concorezzo si tratta del primo caso di positività in una scuola, mentre diversa è la situazione nell’Rsa Villa Teruzzi, dove questa mattina ne sono state riscontrate venti.

