Nove anni all'albanese sorpreso con 93 chili di droga

Condannato l'albanese sorpreso con oltre novanta chilogrammi di droga in casa.

Nove anni di reclusione. E' la condanna inflitta all'albanese arrestato a settembre dello scorso anno in un appartamento di via Tasso a Seregno con 93 chilogrammi di cocaina, nascosta in alcuni borsoni. L'uomo, 32enne, è stato condannato questa mattina, mercoledì 26 marzo 2025, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, Marco Formentin, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

L'operazione della Polizia a Seregno

Il maxi sequestro di stupefacenti era avvenuto grazie alle indagini degli agenti del commissariato milanese Comasina, che erano intervenuti in Brianza e recuperato il carico milionario, composto in buona parte da sostanza pura. L'albanese, incensurato, era stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato e da allora si trova detenuto in carcere. Grazie alla riforma introdotta dalla cosiddetta legge Cartabia, se rinunciasse a presentare appello contro la sentenza pronunciata in abbreviato, potrebbe far scendere la pena da scontare a sette anni.