Condannato l’ex segretario della Lega Seregno

Sentenza del Tribunale di Monza a carico di Davide Vismara, ex segretario della Lega di Seregno. Condannato a tre anni per l’accusa di usura.

Condannato ex segretario della Lega Seregno

Condanna a tre anni di reclusione, 6mila euro di multa, 15.400 euro di provvisionale e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. E’ la sentenza emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di Davide Vismara, 40enne ex segretario locale della Lega, imputato con l’accusa di usura. La sentenza è stata emessa giovedì 18 settembre dal collegio presieduto dal giudice Ottone De Marchi, al termine del dibattimento durato quasi due anni.

L’accusa di interessi usurari

La vicenda contestata riguarda un prestito di 20mila euro fra il 2018 e il 2019 in favore di un imprenditore seregnese 50enne del settore tessile e parte civile nel procedimento, che aveva presentato una formale denuncia alla Procura di Monza nel settembre del 2021. Secondo la pubblica accusa – rappresentata dal pm Marco Santini, che aveva chiesto una pena di 4 anni e mezzo – la somma restituita a Vismara nel marzo 2021 sarebbe stata a titolo di interessi usurari. Nessun commento dall’imputato, che farà ricorso in appello.

Ex consigliere di Ripartiamo

Negli anni scorsi Vismara è stato una figura di rilievo nella politica locale. E’ stato segretario locale della Lega dal 2015 fino all’allontanamento del maggio 2017, in dissenso con la politica urbanistica dell’Amministrazione di Centrodestra. Espulso dalla Lega, in seguito consigliere comunale di maggioranza per la lista civica Ripartiamo nel primo mandato del sindaco Alberto Rossi. Infine ha fondato il movimento Futuro e tradizione.