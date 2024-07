Processo d'appello bis per Norberto Confalonieri

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione nei confronti di Norberto Confalonieri, noto chirurgo ortopedico di Seregno, che era stato accusato di corruzione. Sarà quindi celebrato un processo d’appello bis.

Processo d'appello bis per Confalonieri

La Cassazione, che in qualità di giudice di legittimità non entra nel merito della vicenda contestata, ha accolto il ricorso contro la sentenza a favore del noto professionista seregnese, forse per un problema di forma: le motivazioni saranno note a fine agosto. Nel novembre 2023 il professionista era stato assolto dalla Corte d’appello di Milano "perché il fatto non sussiste". Secondo l’ipotesi accusatoria, quando era dirigente al Cto-Pini di Milano, avrebbe favorito l’acquisto di protesi di una nota azienda multinazionale in cambio di compensi in denaro, della partecipazione a eventi scientifici e programmi televisivi, oltre a viaggi e soggiorni.

"Accanimento della Procura"

Confalonieri, condannato in primo grado a sei anni e mezzo, è stato poi assolto in due gradi di giudizio dalla Corte dei Conti dall’accusa di danno erariale per le consulenze ad aziende private quando era in servizio extra moenia nell'ospedale milanese. "Emerge un accanimento giudiziario della Procura - il commento di Confalonieri, interpellato dal Giornale di Seregno - Sono stato prosciolto dall’accusa di lesioni ai pazienti e assolto in appello dall’accusa di corruzione. E con le due sentenze della Corte dei Conti vengono a mancare il provento del reato e il prezzo della corruzione, per cui l’accusa di corruzione a questo punto è un teorema. Su che basi avrei impianto queste protesi? Non si sa".

