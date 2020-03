Confermato il caso sospetto di Coronavirus a Cesano. L’uomo è ricoverato all’Ospedale San Gerardo di Monza. Al momento è l’unico caso segnalato.

Questa mattina Ats ha ufficialmente comunicato al sindaco che il cittadino di Cesano Maderno ricoverato ieri è risultato positivo al test sul Coronavirus. Si tratta di un uomo intorno ai 60 anni che si sposta per motivi di lavoro ed è stato presumibilmente nelle zone di maggior contagio. E’ ricoverato al San Gerardo di Monza.

L’Amministrazione è in contatto con Ats anche per essere informata sulle condizioni di salute del paziente.

Al momento è l’unico caso segnalato. Non ci sono particolari motivi di allarmismo per la cittadinanza. Il Comune raccomanda come sempre di rispettare le regole di prevenzione diffuse dalle autorità sanitarie, con particolare riferimento alle persone anziane o affette da patologie croniche.

Attivo il Centro Operativo Comunale

Il Comune ha inoltre già attivato da venerdì scorso il Centro Operativo Comunale, presieduto dall’assessore Salvatore Ferro e composto dal Comandante dei Carabinieri ella Tenenza di Cesano Maderno, dal Comandante della Polizia locale, dal Dirigente dell’Ufficio tecnico e dai Responsabili della Protezione Civile e della Croce Bianca.

