Si è spenta nelle ultime ore anche Margherita Lista, che insieme al marito Cosimo Crisci era stata investita da una vettura nella mattinata di sabato 4 gennaio all'uscita dal supermercato in via Vecellio a Villasanta. Il marito era deceduto poche ore dopo l'incidente.

Coniugi investiti a Villasanta: dopo un mese si è spenta anche la moglie

Dopo oltre un mese purtroppo anche la 72enne, che dal 4 gennaio scorso era ricoverata all'ospedale di Varese, non ce l'ha fatta.

Ora le salme di Margherita e del marito Cosimo, 78 anni, giungeranno a Roscigno, in provincia di Salerno. I funerali verranno celebrati giovedì 13 febbraio presso la chiesa San Nicola di Bari alle ore 15.

L'incidente

L'incidente, come detto lo scorso 4 gennaio poco dopo le 12.30. I due coniugi, ancora con le borse della spesa in mano, erano stati investiti proprio all'uscita dell'area parcheggio del supermercato da una "Micra" che viaggiava in direzione del semaforo in via della Vittoria. Sul posto erano subito arrivati i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze e due automediche oltre all'elisoccorso, oltre ai carabinieri della stazione di Villasanta.