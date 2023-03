Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di A2A

Ennesimo capitolo della lunga battaglia legale a margine dell’aggregazione industriale fra Aeb e A2A a Seregno. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso di A2A per la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in data 6 settembre 2021, aveva respinto l’appello di Aeb e A2A contro la decisione del Tar di "bocciare" il matrimonio industriale.

Consiglio di Stato, respinto il ricorso di A2A

La sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato è stata pubblicata l’1 marzo. Il ricorso era stato presentato da A2A contro le due aziende termotecniche milanesi che si erano rivolte al Tar per impugnare la delibera approvata dal Consiglio comunale il 20 aprile 2020 con il "via libera" all’operazione nel settore delle multiutility, attraverso la quale A2A è entrata nel capitale di Aeb Gelsia, controllata dal Comune. In seguito ai due gradi di giudizio le aziende hanno concluso un accordo transattivo con A2A, che ha "chiuso" il complesso contraddittorio.

Tiziano Mariani: "Un'altra grande vittoria"

A seguito della nuova sentenza, è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Tiziano Mariani, che aveva presentato un ricorso al Tar contro l'operazione di integrazione aziendale, al pari del consigliere regionale Marco Fumagalli del M5S. L'ultima sentenza in ordine di tempo è destinata a risollevare non poche polemiche politiche.