Contagi Covid ancora in crescita nell’ultima settimana. Da domani, lunedì 15 marzo, tutta la Lombardia è zona rossa e la nostra Provincia ultimamente è fra quelle messe peggio.

Ieri 750 contagi, oggi 537, con soltanto la Città metropolitana di Milano e la Provincia di Brescia con un numero di contagi superiori a quelli fatti registrare a Monza e Brianza, dove nell’ultima settimana si sono superati i tremila contagi, fatto che non accadeva da parecchio tempo.

In aumento anche il numero dei decessi; questa settimana in Provincia MB sono stati 44 contro il 37 della settimana precedente, per un totale di 2.097 da inizio pandemia.

Complessivamente i contagi nella nostra Provincia alla data di oggi sono 63.173 un numero che, ricordiamo, comprende le persone tuttora malate, quelle guarite e anche quanti purtroppo sono deceduti. Il tasso di contagio rispetto alla popolazione è del 7,23%.

Il tasso di contagio nelle Province lombarde

Da sottolineare che il nostro tasso di contagio (contagiati rispetto al numero degli abitanti) è fra i più alti della regione. Peggio si noi stanno soltanto Milano con l’8,48%, Como con il 7,94% e Varese con il 7,61%. Pare difficile da credere ma in regione è Bergamo, che pure è stata travolta dalla prima ondata della pandemia, con il taso di contagio più basso, pari al 3,57% E’ probabile però che nella prima ondata molti contagi siano sfuggiti al controllo.

(Da martedì 16 marzo sul Giornale di Monza e sugli altri settimanali del Gruppo Netweek della Provincia MB, un servizio che fa il punto su contagi e decessi della nostra Provincia nell’ultimo mese e mezzo)