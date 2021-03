Contagi Covid in leggera crescita nell’ultima settimana. Oggi nella nostra Provincia se ne sono contati 470, con altri 5 decessi, che portano il totale a 2.143.

Contagi Covid in leggera crescita nell’ultima settimana

Per la sesta settimana consecutiva i contagi in Provincia di Monza e Brianza sono cresciuti, anche se in maniera meno importante rispetto al recente passato. Dal 15 al 21 marzo, dati ufficiali di Regione Lombardia, si sono registrati 3.313 nuovi contagi, che portano il totale a 66.486.

La scorsa settimana i contagi erano stati 3.160, quindi l’aumento è inferiore al 5%, dopo settimane di incrementi decisamente superiori. La curva, anche se forse è presto per dirlo, sembra essersi stabilizzata. Restiamo comunque con numeri decisamente da zona rossa, con circa 376 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti.

In leggero aumento anche i decessi; a fronte dei 44 della settimana dall’8 al 14 marzo, negli ultimi sette giorni ci hanno lasciato 46 persone.

I contagi di oggi, domenica 21 marzo

Oggi in Lombardia a fronte di 46.150 tamponi i positivi sono stati complessivamente 4.003. L’incidenza, in leggera crescita, si attesta all’8,7%, ieri era 8,4%. Il maggior numero di contagi anche oggi si è registrato nella Città metropolitana di Milano, seguita da Brescia e Monza e Brianza, dove si è registrato comunque un calo rispetto a ieri (470 contro 590).

Così nelle varie Province lombarde

Bergamo 314

Brescia 902

Como 197

Cremona 117

Lecco 144

Lodi 58

Mantova 182

Milano 1.094

Monza e Brianza 470

Pavia 222

Sondrio 78

Varese 137