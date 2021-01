Contagi Covid quasi raddoppiati nell’ultima settimana. Domani siamo in zona gialla ma i dati non sono confortanti. Oggi in Brianza abbiamo toccato la quota di 1.900 morti da inizio pandemia. 120 nel mese di gennaio 2021.

Domani la Lombardia, quindi anche la Brianza, è zona gialla. Perché evidentemente il famoso indice Rt, che come abbiamo visto è difficile da calcolare e induce a volte in errore, lo consente.

Il numero di contagi dell’ultima settimana, sicuramente meno importante dell’indice Rt, non lascia però del tutto tranquilli. Da lunedì 25 ad oggi, domenica 31 gennaio 2021, i dati ufficiali di Regione Lombardia ci dicono che i contagi sono stati 1.032 con un +447 rispetto alla settimana precedente.

La scorsa settimana infatti ne avevamo contati, sempre da dati ufficiali della Regione, 585. E l’avevamo scritto con soddisfazione perché la settimana prima erano 732.

La settimana prima ancora, quella che andava dal 4 al 10 gennaio, erano stati 985. E se andiamo indietro di altre due settimane ancora si erano attestati intorno agli 800, precisamente 795 e poi 810.

Da oltre un mese non si superava quota mille

Insomma, per farla breve e non tediarvi oltre, era da ben oltre un mese che i contagi nella Provincia di Monza e della Brianza non superavano settimanalmente quota mille. Domani siamo in zona gialla, ma in attesa di essere vaccinati è meglio continuare a fare attenzione al distanziamento e a portare correttamente le mascherine.

Fortunatamente questa settimana a fronte di un aumento piuttosto importante di contagi registriamo un calo di decessi. Sono stati 22 contro i 29 della settimana precedente. Da inizio pandemia, come accennato, i decessi per Covid nella nostra Provincia sono stati 1.900, dei quali 120 in questo primo mese del 2021.