Contagi Covid stabili nell’ultima settimana. Calano i decessi. Oggi, domenica 25 aprile, in Provincia di Monza e Brianza si sono registrati 181 nuovi positivi.

Nella settimana che andava dal 12 al 18 aprile in Provincia di Monza e Brianza si erano registrati 1.342 contagi; nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle sono stati lievemente inferiori: 1.304. La situazione sembra dunque essersi stabilizzata in basso, come confermano anche i dati registrati oggi, domenica 25 aprile, in Lombardia. 181 i nuovi positivi registrati oggi nella nostra Provincia (ieri erano 220).

Questo il dettaglio dei positivi di oggi Provincia per Provincia: Bergamo 203, Brescia 304, Como 99, Cremona 60, Lecco 58, Lodi 46, Milano 672, Monza e Brianza 181, Mantova 130, Pavia 92, Sondrio 2 e Varese 78.

1.967 i nuovi positivi al Covid nella nostra regione ( -346 in meno rispetto a ieri), emersi analizzando 38.982 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 5,05%.

Nelle Terapie intensive sono ricoverate 610 persone (-1 rispetto a ieri), mentre nei reparti dove sono ricoverati i malati meno gravi il calo è più importante: -164 rispetto a ieri. Ad oggi risultano ricoverate 3.886 persone.

Oggi in Italia si sono registrati 13.158 nuovi casi e 217 morti da coronavirus. Ieri i nuovi casi erano stati 13.817, i morti 322. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 239.482, quindi il tasso di positività sale al 5,5%.

Decessi in calo in Brianza

Da inizio pandemia i morti Covid in Provincia di Monza e Brianza hanno raggiunto quota 2.404, nell’ultima settimana, dati ufficiali d Regione Lombardia, si sono registrati altri 31 morti, decisamente meno della settimana precedente quando erano stati 51.