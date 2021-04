Covid: nell’ultima settimana scendono contagi e vittime. Oggi a Monza e Brianza si sono registrati 179 positivi, in Lombardia il tasso è stabile al 5,2%.

Covid: nell’ultima settimana scendono contagi e vittime

Calano ancora i contagi nella nostra Provincia. Nell’ultima settima se ne sono registrati 1.342 contro i 1.491 della settimana precedente che già aveva visto un importante calo rispetto a sette giorni prima, quando i contagi registrati ufficialmente da Regione Lombardia erano stati ben 2.347.

Ad oggi i contagiati nella nostra Provincia sono 74.027 un numero che, ricordiamo, comprende le persone attualmente malate, quelle guarite ed anche purtroppo quelle che ci hanno lasciato.

In Provincia di Monza e della Brianza anche questa settimana siamo nettamente al di sotto dei 250 positivi ogni centomila abitanti. Praticamente siamo intorno ai 152 ogni 100mila abitanti e con l’intensificarsi della campagna vaccinale la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare nel prossimo futuro. Almeno queste sono le speranze.

La situazione in Regione oggi

Oggi, domenica 18 aprile 2021, in Regione Lombardia si sono registrati complessivamente 1.782 nuovi positivi su 34,199 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 5,2%, praticamente stabile rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-1, che porta il totale a 722) sia soprattutto negli altri reparti (-185, per un totale 4.716). I decessi sono stati 64 per un totale complessivo di 32.284 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Questi i nuovi positivi per Provincia: Bergamo 135, Brescia 287, Como 102, Cremona 66, Lecco 66, Lodi 25, Mantova 119, Milano 599, Monza e Brianza 179, Pavia 72, Sondrio 40, Varese 55.

I decessi in Provincia di Monza e Brianza

Nell’ultima settimana nella nostra Provincia si sono registrati altri 51 decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 2.373. Anche questo numero è comunque in calo rispetto alla settimana precedente, quando si erano contati 67 morti da Covid-19.