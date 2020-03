Contagi da Coronavirus: in Brianza quasi 1500 casi VIDEO

La situazione aggiornata dei contagi da Coronavirus in Lombardia. L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera e il consueto aggiornamento sui casi di Covid-19. In Brianza, conferma l’assessore Gallera, 1454 casi, di cui 235 solo a Monza.

Segui qui la diretta:

I dati

“I numeri ieri erano fin troppo positivi. Ma i dati non vanno guardati giorno per giorno, ma in un arco di tempo più ampio” – ha detto Gallera. Ecco i dati aggiornati:

I casi positivi in Lombardia sono al momento 30.703 (+1942)

I ricoverati sono 9711 (+445)

In terapia intensiva al momento ci sono 1194 persone. I posti attualmente disponibili in terapia intensiva sono 1500. Ma da domani saranno aperti 5 posti a Legnano, 5 posti al San Carlo. Giovedì ci saranno 16 nuovi posti al Policlinico di Milano e 16 nuovi posti al Niguarda.

I pazienti dimessi sono attualmente 6657 (+600)

I decessi sono 4178 ( +402 rispetto a ieri).

Casi per provincia:

Bergamo: 6728 (+257)

Brescia: 6298

Como: 635

Cremona: 3061

Lecco: 1015 (+81)

Lodi: 1860 (+43)

Monza e Brianza: 1454 (+324). Solo a Monza al momento risultano al momento 235 persone positive (+43 rispetto a ieri)

Milano: 5701 (+375)

Mantova: 1093

Pavia: 1499

Sondrio: 253

Varese: 450

LEGGI ANCHE:

Dramma al San Gerardo: infermiera si suicida

Besana Brianza piange Manrico Casali