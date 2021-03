Continuano a crescere i contagi a Seveso: +116 nell’ultima settimana. Purtroppo si conta anche un nuovo decesso che porta il totale, da inizio pandemia, a 60.

Continuano a crescere i contagi a Seveso

L’aggiornamento relativo all’emergenza sanitaria a Seveso, nell’ultima settimana, non porta buone notizie. Sono infatti ancora molto alti i numeri riferiti ai positivi in città. Il bollettino regionale riporta ora 2.050 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 60. Nell’ultima settimana infatti ha perso la sua battaglia contro il virus un altro anziano residente in città.

Per quanto riguarda i contagi invece, negli ultimi 7 giorni, il numero dei positivi è aumentato di 116 unità. Tra i 1.990 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 200 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.713 sono guariti (in 80 nell’ultima settimana).

Nel raccomandare a tutti di continuare a proseguire nelle buone pratiche per contrastare il contagio il sindaco informa che il prossimo bollettino sanitario sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 29 marzo 2021.