Continuano i controlli nelle stazioni da parte della Polizia, sanzionato il gestore di un locale

Proseguono i controlli straordinari da parte della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie della Provincia di Monza e nei luoghi di aggregazione giovanile. Sanzionato anche il gestore di un locale per mancanza del requisito della sorvegliabilità.

Controlli disposti dal Questore Marco Odirisio

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione generale e controllo nelle stazioni ferroviarie dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, in un’ottica di innalzamento del livello di “sicurezza percepita” dalla collettività, nelle fasce orarie pomeridiane di maggiore pendolarismo ed affluenza di gruppi di giovani, a seguito di quanto convenuto nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia, Marco Odorisio, ha disposto la prosecuzione del mirato piano di controlli nella settimana dal 06 al 12 marzo, con personale della Questura, della Polizia Ferroviaria del Posto Polfer di Monza e del Compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e delle Polizie Locali del comune di Monza, Seregno, Cesano Maderno e Desio.

Controllate le stazioni di Seregno, Cesano Maderno, Desio e Monza

I controlli si sono svolti principalmente nei pressi delle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti agli scali ferroviari, nonché presso gli stalli dei capolinea degli autobus ivi insistenti delle stazioni ferroviarie di Seregno (06 marzo), Cesano Maderno (07 marzo), Desio (09 marzo) e Monza (10 e 11 marzo).

Lunedi 6 marzo presso la stazione ferroviaria di Seregno i controlli si cono concentrati presso la stazione ferroviaria e le vie adiacenti e sono state controllate 97 persone di cui 9 con precedenti di polizia.

Martedì 7 marzo i controlli si sono svolti presso la stazione ferroviaria di Cesano Maderno e si sono concentrati presso i due ingressi della stessa, sia quello anteriore che posteriore, nonché lungo i binari, e sono state controllate 132 persone, sono state contestate 4 contravvenzioni al codice della strada: due per mancato uso delle cinture di sicurezza, una per mancato possesso della patente italiana ed una per guida con patente scaduta, ed infine è stata sanzionata una donna italiana che viaggiava in monopattino per uso di sostanza stupefacente, essendo stata trovata in possesso di due dosi una di cocaina ed una di eroina.

A Desio controllati 155 pendolari, a Monza ben 251

Giovedì 9 marzo presso la stazione ferroviaria di Desio i controlli si sono concentrati all’esterno della stazione, lato piazza stazione, in corrispondenza del capolinea del pullman, sono state controllate 155 persone, 19 veicoli. Venerdì 10 e sabato 11 marzo i controlli si sono svolti presso la stazione ferroviaria di Monza, in particolare presso Piazza Castello e via Arosio, nonché lungo i binari, e sono state controllate 251 persone di cui 27 con precedenti di polizia, e 28 veicoli.

Complessivamente nel corso della settimana dal 6 all’11 marzo sono stati raggiunti i seguenti risultati: 531 persone controllate, di cui 89 stranieri, 88 minorenni, e 52 con precedenti di polizia, nonché 54 veicoli controllati, nei confronti dei quali sono state elevate 11 sanzioni del codice della strada.

I risultati di oltre un mese di controlli

Tali risultati, si aggiungono a quelli già riportati nelle settimane precedenti, in fatti i servizi hanno avuto inizio un mese fa e sono stati svolti un totale di 23 servizi straordinari realizzati presso le Stazioni di Monza, Desio, Seregno, Seveso, Cesano Maderno ed Arcore, nel corso dei quali sono state controllate 2.469 persone, di cui 766 minorenni, 179 italiani con precedenti di polizia, 149 stranieri con precedenti di polizia, 764 veicoli controllati, 4 persone denunciate (una per interruzione di pubblico servizio, due per spaccio di sostanza stupefacente, una per uso di sostanza stupefacente) ed e 15 contravvenzioni al Codice della Strada.

Controllati anche i luogi della movida giovanile

Inoltre, al fine di garantire una risposta celere ed efficace alle segnalazioni dei cittadini, soprattutto attinenti ad aree spesso interessate da episodi criminosi, turbative alla quiete pubblica e problematiche di decoro urbano, il Questore della Provincia ha disposto la prosecuzione e l’irrobustimento dei dispositivi di controllo dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, con particolare attenzione alle zone del centro cittadino ove insistono esercizi pubblici e commerciali che, vendendo o somministrando cibi e bevande, soprattutto alcoliche, sono in grado di attirare un gran numero di avventori, molti dei quali di giovane età, che spesso si rendono responsabili di condotte devianti, in pregiudizio agli interessi della collettività.

Nel corso dei mirati servizi, nella serata di venerdì, 10 marzo, personale della Questura, unitamente ad un equipaggio della Polizia Locale di Monza, ha sottoposto a verifiche n. 6 locali, all’interno dei quali sono state identificate n. 25 persone, di cui 7 gravate da precedenti di polizia.

Sanzionato il gestore di un locale

Durante i controlli all’interno di un bar, il titolare è stato sanzionato per la violazione di una Legge della Regione Lombardia che impone di garantire la costante “sorvegliabilità” degli esercizi pubblici. In particolare, lasciando aperta una delle porte di ingresso del locale, consentiva agli avventori di accedere ad un cortile di pertinenza di alcune abitazioni private attigue, in danno alla tranquillità pubblica. Analoghi servizi continueranno nei prossimi giorni.