Controlli a tappeto sulla Nazionale, patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol e droghe

Controlli a tappeto sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso, nella notte appena trascorsa, tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2025. In servizio una pattuglia della Polizia Locale e quattro della Polizia Stradale di Monza, oltre al laboratorio mobile.

Controlli sulla Nazionale dei Giovi

Prosegue proficuamente la collaborazione tra il Comando lentatese agli ordini di Mauro Colombo e la Polizia Stradale di Monza guidata dal commissario capo Giulia Giuffrida. Dalle 24 alle 6 di oggi gli agenti sono stati impegnati in controlli sugli autoveicoli in transito sulla Nazionale.

Fermate 150 vetture, ritirate otto patenti

In tutto sono state fermate 150 vetture e in seguito ai controlli effettuati sui conducenti sono state ritirate otto patenti per guida sotto l’effetto di alcol e di sostanze psicotrope. Sei le contravvenzioni nei confronti di automobilisti che circolavano con un tasso alcolemico superiore al consentito (0,5), mentre due sono risultati positivi all’assunzione di droga. Oltre alle sanzioni sono scattate anche le denunce.