Controlli ad ampio raggio dei Carabinieri: sanzionato un negozio, segnalati due assuntori di droga

Controlli ad ampio raggio dei Carabinieri a Meda. I militari delle Stazioni di Meda e Verano Brianza, con il supporto operativo della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, hanno effettuato un capillare servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione degli illeciti, alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche.

Controlli dei Carabinieri: sanzionato un negozio

Nel corso delle attività, le pattuglie hanno proceduto al controllo di un esercizio pubblico a Meda. Al termine degli accertamenti, a carico del titolare dell’attività sono state riscontrate violazioni inerenti all’omessa esposizione in modo chiaro e visibile dei prezzi dei prodotti venduti per asporto e all’omessa indicazione degli allergeni contenuti nei prodotti non preconfezionati in vendita. Tali inosservanze hanno comportato l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 1.700 euro.

Segnalati due assuntori di droga, due sanzioni per ubriachezza

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno segnalato alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti due persone residenti a Meda: una 17enne, trovata in possesso di una dose di hashish, e un 42enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che deteneva una dose di cocaina. È stato accertato che entrambe le dosi erano destinate all’uso personale. Inoltre allo stesso 42enne e a un 48enne anch’egli residente a Meda, gravato da precedenti di polizia, sono state contestate le sanzioni amministrative previste per manifesta ubriachezza, in quanto colti in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, in attesa delle determinazioni dell’Autorità.

Controlli sulle strade: ritirata una patente scaduta

Nell’ambito dell’intero servizio sono stati controllati 60 veicoli e sono state identificate circa 100 persone. In materia di sicurezza stradale, sono state elevate quattro violazioni al Codice della Strada, con il contestuale ritiro di una patente di guida risultata scaduta di validità. Le competenti Autorità amministrative sono state puntualmente informate dalla Stazione Carabinieri di Meda, che procede per gli adempimenti e le istruttorie di competenza.