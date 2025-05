Controlli dei vigili, trovata droga al luna park. Nella giornata di ieri, venerdì 9 maggio 2025, la Polizia Locale ha messo in campo un dispositivo di controlli diffusi su tutto il territorio di Seveso. Quaranta le persone identificate, sequestrato anche un coltello.

Controlli della Polizia Locale su tutto il territorio

Già dal primo pomeriggio sono stati effettuati controlli stradali e nei luoghi di aggregazione con il personale della Polizia Locale di Meda nell'ambito della convenzione siglata tra i due Comuni. Nel tardo pomeriggio, con personale in borghese e con le unità cinofile della Polizia Locale di Monza (con cui vige un accordo di collaborazione tra Amministrazioni), sono stati effettuati alcuni controlli nell'area del luna park in viale Redipuglia.

Diversi i punti sensibili nel mirino degli agenti

Nel corso dell'intervento è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, in particolare hashish e marijuana, detenuta per uso personale, per cui gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto al sequestro e ad effettuare la segnalazione alla competente Prefettura. Le attività di controllo sono proseguite sino a tarda sera in diversi punti sensibili per quel che riguarda la sicurezza, tra cui la stazione ferroviaria, il centro cittadino, il parco delle Rose e le aree limitrofe al luna park.

Controllate oltre 40 persone

E' stato anche eseguito un accertamento sanitario obbligatorio, sono state controllate oltre 40 persone ed è stato rinvenuto un piccolo coltello. Dieci le violazioni al Codice della strada che sono state contestate. Con l'arrivo della stagione più calda le attività di controllo della Polizia Locale saranno intensificate con l'obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità che ricadono sulla sicurezza dei cittadini e sulla vivibilità della città.