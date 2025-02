Maxi controlli della Polizia Locale a Seveso, oltre 30 identificati

Maxi controlli della Polizia Locale a Seveso, nell'ambito della convenzione con i colleghi di Meda e Limbiate. Quattro le pattuglie impiegate nei servizi sul territorio, una decina gli agenti.

Piano sosta, furti e infrazioni al Codice della strada nel mirino della Polizia Locale

I controlli della Polizia Locale, che sono stati effettuati nella giornata di oggi, giovedì 6 febbraio, si sono concentrati in diversi punti della città, in particolare in via Vignazzola, in via Colombo e all'Altopiano, in via Cacciatori delle Alpi. Qui la presenza degli agenti è stata predisposta per contrastare il fenomeno dei furti. Gli interventi hanno avuto come obiettivo la verifica di comportamenti non conformi al Codice della strada. C'è stata attenzione anche alle novità introdotte per quel che riguarda il nuovo piano della sosta, con i parcheggi a pagamento. I controlli hanno infine interessato l'area della stazione.

Identificate oltre trenta persone

Una decina gli agenti della Polizia Locale che sono stati coinvolti nelle operazioni di controllo, in tutto quattro pattuglie a cui se ne sono aggiunte un paio per il nuovo piano sosta. Rispetto all'attività di polizia stradale sono state identificate oltre 30 persone, 12 le violazioni riscontrate, per mancanza di revisione, di documenti, per il mancato rispetto dei limiti di velocità o l'uso dei telefonini alla guida del veicolo. Per quel che riguarda la nuova sosta a pagamento, c'è stato un buon avvio, senza infrazioni di rilievo. Mercoledì i controlli hanno invece riguardato il territorio di Meda.