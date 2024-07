Dalle prime ore della mattina è in corso a Meda un imponente servizio di controllo stradale messo in atto dalla Polizia locale.

Controlli della Polizia locale a Meda: sequestrate due autovetture

I controlli, che vedono impegnate tre pattuglie per un totale di sei agenti in collegamento costante con la Centrale operativa, si sono focalizzati sul rispetto delle norme di comporamento da parte degli atuomobilisti e sulla verifica delle coperture assicurative. Proprio per mancanza di copertura assicurativa sono state sequestrate due autovetture. In totale fino ad ora gli agenti hanno controllato una sessantina di veicoli, compresi anche diversi mezzi pesanti.