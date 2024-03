Festa della donna con denunce e mimose sequestrate

Denunce per lavoro irregolare e clandestinità, multe per commercio abusivo e sequestro di piante di mimose. E' il bilancio dell'attività condotta nella giornata di venerdì, 8 marzo, dalla Polizia Locale di Seregno. L'attività era finalizzata al controllo del commercio irregolare a tutela della concorrenza.

Sequestrate 150 piante di mimose

Il primo controllo della Polizia Locale, guidata dal neo comandante Umberto Trope, si è svolto in via Circonvallazione, dove un venditore privo di licenza commercializzava le mimose in occasione della Giornata internazionale delle donne. Gli agenti ne hanno sequestrate circa 150 mazzi oltre ad altri fiori: il venditore è stato multato per tremila e euro, con un ordine di allontanamento di 48 ore dal luogo della violazione come prevede in questi casi il Regolamento di Polizia Urbana,

Multe per il lavoro nero al banchetto dei fiori

In centro la Polizia Locale ha verificato un banchetto non autorizzato all'esterno di una rivendita di fiori, nel quale lavoravano due soggetti stranieri privi di contratto: un minore, nipote del titolare, e un 36enne straniero (M. M. le sue iniziali) risultato irregolare sul territorio nazionale: a suo carico, oltre alla violazione per l'irregolare attività di lavoro, è stato disposto il fotosegnalamento con l'invito a presentarsi in Questura per regolarizzare la propria posizione. Il titolare straniero dell'esercizio, A. N. del '77, regolare sul territorio italiano, è stato invece denunciato per la presenza dei lavoratori in nero e rischia sanzioni amministrative fino a 12mila euro per ciascun addetto non contrattualizzato durante la vendita di fiori e mimose.