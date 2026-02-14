Controlli nei pubblici esercizi, riscontrate irregolarità in un locale

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti in attuazione di quanto condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai controlli nei confronti di pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo presso un esercizio pubblico del territorio di Seregno.

Controlli della Polizia di Stato, nel mirino pubblici esercizi e attività di intrattenimento

All’attività di controllo hanno partecipato personale della Polizia di Stato, in particolare della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Ats, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel corso delle verifiche sono stati identificati avventori e personale dell’esercizio e sono stati effettuati accertamenti amministrativi e di polizia giudiziaria. Sono state riscontrate irregolarità di natura impiantistica e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Riscontrate criticità per la prevenzione incendi e le vie di fuga

Sono inoltre emerse criticità relative alle misure di prevenzione incendi e alle vie di fuga, per le quali sono state impartite prescrizioni al titolare dell’attività. Sono state inoltre accertate irregolarità in materia di rapporti di lavoro. Contestata anche una violazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ed è stato eseguito il sequestro di ulteriore sostanza rinvenuta nelle pertinenze del locale. Analoghi servizi proseguiranno nelle prossime settimane, per garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e degli avventori dei locali di pubblico intrattenimento.